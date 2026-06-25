歌手・工藤静香がニューアルバムのリリースを報告した。工藤は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「６月２４日、ニューアルバムがリリースされました」と書き始めると、「このアルバムは、皆さまの『今日の自分』にヒットする曲が収録されていると思います！！そっと背中を押してくれたり、心をやわらかくほどいてくれたり、静かに寄り添ってくれたり、力強く前を向かせてくれたり、気持ちをスッキリさせてくれたり。皆