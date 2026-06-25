数学で大事なのは「見当力」突然ですが、クイズです。31の11乗と、17の14乗。どちらが大きいでしょうか。こう言われると、多くの人は一瞬びっくりするのではないでしょうか。31の11乗。17の14乗。どちらも、まともに計算しようとするとかなり大きな数になります。紙とペンがあっても面倒ですし、暗算で出そうとはまず思わないでしょう。こんなの、計算機を使うしかないじゃないか、と感じた人もいるかもしれません。しかし、この問