豪快な一撃を「神シュート」と絶賛し、技ありのゴールに「左足ぴょんやって！」と大興奮。優勢な試合展開に「イケイケどんどんやてこれ！」と声を張り上げたかと思えば、相手のファウルまがいのプレーには「ふざけんな！」と怒りをあらわにする。【写真】W杯のスタジアム到着後、現地ファンに囲まれる本田圭佑。他、4年前に解説を務めた時の本田や引退後も“バキバキ”な肉体美を維持する本田などもサッカーW杯北中米大会のテ