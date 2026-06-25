今季は開幕から二刀流でフル稼働の活躍を見せるドジャース・大谷翔平（31）。ワールドシリーズ3連覇や4年連続MVPとともに期待されるのが、メジャーでリーグ最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞の初受賞だ。サイ・ヤング賞とMVPの同時受賞となれば、史上12人目となる。【成績一覧】大谷はサイ・ヤング賞を狙えるのか。データで検証して一目瞭然大谷はここまで12試合に登板し、7勝2敗、防御率1.47（6月23日時点、以下同）。打撃