いま、地域社会やサービスはどのように「溶けて」消失するのか。人々は町に何を残し、何を受け継いで、何を変えようとしているのか――。石丸伸二が去った後の安芸高田市をはじめ、日本各地で地方はいかに疲弊し、どう再生を目指しているのかを探ったノンフィクション作家の神山典士氏が『地方が溶ける ふるさと再生の光と影』（光文社新書）で、日本列島のリアルな姿を著した。「沈む地方」に比例する多くの課題本稿執筆中の今日