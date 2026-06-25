映画『夜明けのすべて』やNHK連続テレビ小説『ばけばけ』などで独特の存在感を発揮する女優の芋生悠さん。女優・唐田えりかさんと芋生さんは、唐田さんが上京した時からの長い友人だと言います。インスタのDMからふたりの関係ははじまりました。ともに過ごした日々と、離れていた時間。再会の瞬間に見えた、変わらない笑顔と友情の記憶を綴ります。写真は、夏の五島列島で写真家の阿部裕介さんに撮り下ろしていただきました。大き