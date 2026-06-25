疑似ギアチェンジなどをさらに強化ヒョンデは、EVを新世代プラットフォームに移行する中で、高性能モデルを引き続き展開していく予定であり、それらは現行の『アイオニック5 N』や『アイオニック6 N』よりも「さらにリアル」なものになるという。【画像】エンジン音やシフトチェンジを再現した高性能EVセダン【ヒョンデ・アイオニック6 Nを詳しく見る】全37枚ヒョンデのスポーツEVは、そのドライビング・ダイナミクスや性能だけ