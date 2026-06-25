俳優・タレントの長濱ねる（27）が24日、自身のインスタグラムを更新。美背中あらわなドレス姿を披露した。【写真】“パックリ美背中”あらわな黒ドレス姿披露の長濱ねる長濱はこの日発売の「anan 2501号」に登場。投稿では、背中部分が大きく開いた黒のドレスに身を包み、アンニュイな雰囲気をまとう撮影カットが公開された。しなやかな身体のラインが際立つタイトな衣装で、「最近の身体づくりについて沢山お話ししました