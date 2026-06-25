東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター・つば九郎のあみぐるみの「お尻」を強調した写真がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな話題を呼んでいる。某 -bow-｜あみぐるまーさん（@bow.kagishippo）が「クセになってんだ…美尻を編むこと」という言葉とともに投稿したこの写真には、2万件のいいねが集まった。可愛らしさと色気が同居するこだわりの作品について、投稿主の某 -bow-｜あみぐるまーさんに話を聞いた。【写真