スウェーデン戦を前に記者会見する森保監督＝24日、ダラス（共同）【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨んでいる日本の森保監督は24日、1次リーグF組第3戦のスウェーデン戦が行われるダラス競技場で記者会見し「あくまでも勝利を目指して戦う。その上で1位なのか、2位通過なのか。（敗れて）3位通過になる可能性もある。結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたい」と述べた。日本は1勝1分け