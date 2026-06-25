櫻坂46の佐藤愛桜（19）が、30日発売の『blt graph.vol.115』（東京ニュース通信社）の裏表紙・中面グラビアに登場する。【写真】センターとしての魅力を爆発させた佐藤愛桜15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」収録の四期生曲「We got your back」でセンターを務める佐藤。どこか懐かしい空気が流れる住宅街や公園、趣ある古民家を舞台に、佐藤の瑞々しい魅力を切り取った。普段のイメージではあまり見る