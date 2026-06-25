◇W杯北中米大会1次リーグC組モロッコーハイチ（2026年6月24日アトランタ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）にハイチ（FIFAランク83位）がモロッコ（同7位）と対戦。前半10分に先制し、今大会初得点＆52年ぶりの歴史的得点を記録した。52年ぶりに本大会出場を果たしたハイチ。しかしここまで勝点の獲得はかなわず、すでに敗退が決定している。今大会ラストマッチで