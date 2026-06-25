六本木のエンタメショークラブ「Super Spark TOKYO（通称：すぱすぱ）」と、『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」による共同オーディション「新時代クイーン誕生プロジェクト」が幕を閉じ、グランプリと審査員特別賞の受賞者が決定した。グランプリにはAMO、審査員特別賞にはANNAが選ばれた。【写真】受賞特典の写真集 “本気”な表情で美バスト披露のAMO同オーディションには、「63ANGEL（旧バーレスク東