米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、メッツのカルロス・メンドーサ監督が24日（日本時間25日）、右腕・千賀滉大（33）を先発ローテーションから外し、ブルペンへ配置転換すると発表したことについて報じている。千賀は2025年シーズン序盤には圧巻の投球を見せ、13先発で防御率1.47を記録していた。しかし6月中旬にハムストリングを痛めて負傷者リスト入り。当時は軽傷と思われたが、復帰後の千賀は別人のような投球