売春場所を提供したとして、警視庁は２４日、東京都台東区・吉原地区のソープランド「ルーブル」の経営者の男（５５）（中央区）ら男２人を売春防止法違反（場所提供）容疑で逮捕し、従業員の男３人を同容疑で現行犯逮捕したと発表した。発表によると、５人は２２日夜、女性従業員が客に売春すると知りながら、店の個室を使用させた疑い。５人は容疑を認め、「違反と知っていた」などと供述している。逮捕は２２〜２３日。同