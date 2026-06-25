フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が22日、自身のブログを更新。“体に優しい”手作り朝食を紹介した。【写真】「健康的」“出汁がきいた”煮野菜の手作り朝食を披露した高橋英樹早朝から定期検診を受けたという高橋は、「美味しい出汁がとれたので、、」と出汁のきいた汁に根芋、そら豆、じゅんさい、ほうれん草などがたっぷり入った栄養満点のスープを手作り。餅を入れて雑煮椀風にアレンジした