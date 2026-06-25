タレント武井壮（53）が25日までに、自身のXを更新。60歳までの期限で「小学生の頃に決めた」という「ルール」を明かした。武井は24日夜、「小学生の頃に決めたルール酒飲まない煙草吸わないきゅうり食べないこんにゃく食べないとかその他諸々あるんだけど」と切り出した。小学生のころに決めたこと40年以上が経過した53歳になっても守っているという。さらに、その期限は「60歳までが期限だからあと7年でコンプリートだ」と、小学