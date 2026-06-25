生前に母が作成した遺言どおり、遺された預金1億5,000万円をきょうだい3人で均等に分けることになったマユミさん（仮名・52歳）たち。しかし、長年実家に縛りつけられていた真面目な姉から、衝撃の事実を告白されることになります。本記事では、弁護士の山村暢彦氏が、きょうだい間で起こり得る相続トラブルと、親の財産管理を特定の相続人が担う危険性について、実際の事例をもとに解説します。親の世話を背負った62歳・独身の姉