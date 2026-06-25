「エセ関西人を見つけろ」。京都の“あるある”を中心にXで発信する「みえっぱりな京都人bot」さん（@kyoutojin_bot）のクイズ投稿が、137万回以上のインプレッションを記録しています。関西各地の方言が並ぶ中、多くの心をつかんだのは意外な人物でした。【漫画】「なに！！迷ったんか！？」「やっぱりな！どこ行くんや！」大阪人の大好物は…「道案内」投稿は、警察のこんな問いから始まります。 「この中にエセ関西人がお