京都・大原で“しば漬け”をつくる漬物店「土井志ば漬本舗」（京都市左京区）が、今年、創業125周年を迎えました。5代目の代表取締役社長・土井健資さんにお話を聞きました。【写真】「土井志ば漬本舗」5代目、土井健資さん「土井志ば漬本舗」は、1901年2月1日に、初代・土井清太郎さんが今で言うコンビニのような「よろず何でも屋」を開業したことに始まります。清太郎さんは、大原の伝統食“しば漬け”を多くの人に食べてもら