「変わった森の書き方された」【写真】漢字の「森」の書き方が…“グルーミー”など、可愛く個性的なキャラクターを手がけるアーティストの森チャックさん（@morichack）。自身の名前にある漢字の“森”について、変わった書かれ方をされてしまったとX（旧Twitter）で告白しました。ある日の朝、森さんの自宅のポストに、配達業者からの「不在連絡票」が入っていました。前日の昼間は留守にしていたので、その時に来ていた模様。何