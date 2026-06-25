「燃費が良くて荷物も積める！」「想像以上に“走り”が良い」の声も！環境への意識の高まりとともに、現在ではあらゆるジャンルの車種にハイブリッドモデルが設定されるようになりました。しかし、少し前までは「燃費の良いハイブリッドカー」といえば、セダンやコンパクトカーが主流であり、多人数での乗車や大量の荷物を積む必要があるファミリー層にとって、選択肢は限られていました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨ