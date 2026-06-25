利便性に優れた原付二種モデル台湾スズキは2026年6月、排気量124ccの原付二種スクーター「SUI」の新型モデルを発表しました。SUIは、「K-CarのDNAを満載。楽しさこそが本当の目的地」というコンセプトのもとで開発されました。【画像】超カッコいい！ 台湾スズキが展開する「SUI」最新モデルです！ 画像で見る（22枚）日本の軽自動車（K-car）が持つ積載スペースや実用的なデザイン、そして機動性といった解放的な精神を受け