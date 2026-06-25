高市早苗政権に陰りが見え始めた。ネガティブキャンペーン疑惑や物価高の対策に追われるなか、自民党内では「ポスト高市」をめぐる思惑も交錯する。その光景は、リクルート事件後に短命政権が続き、政界再編へと雪崩れ込んだ平成初頭とどこか重なる。宇野宗佑、海部俊樹、細川護熙、羽田孜――。相次ぐ政権交代と自民党の変質の過程をたどりながら、高市早苗という政治家の意外な原点を探る。 【写真】もと