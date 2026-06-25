6月25日はキング・オブ・ポップことマイケル・ジャクソンの命日だ。2009年に50歳でこの世を去ってから今年で17年。今なお世界中で愛され続けるマイケルだが、その才能は少年時代から群を抜いていた。モータウンのオーディションで大人たちを沈黙させた“伝説の歌声”と、そのスター伝説の原点を振り返る。 【画像】マイケル・ジャクソンが憧れていたアーティスト 憧れのスターも圧倒した“神童”