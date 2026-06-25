＜EARTH MONDAMIN CUP事前情報◇24日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞ 今大会には普段の日本ツアーでは見られない選手が数人参加している。日本ツアー4度目となる“キューティフル”ことパク・ヒョンギョンや、昨年大会（33位）に続いての参戦となるパク・ミンジら韓国勢のほか、台湾ツアーを主戦場とするタイのパチャラジュタール・コンクラファン、そしてセキ・ユウティンの妹で中国ツアーでプレーす