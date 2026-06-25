あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座恋愛運が絶好調！心が満たされる、特別な一日になりそうです。今日は、大切な人と会話を重ねるほど、お互いの隠れた魅力に気づき、それを素直に伝え合えるでしょう。まずは、あなたから相手を心から褒めることがポイント。あなたの温かい言葉が、相手の心を開きます。