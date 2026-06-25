今月、156社5万点以上の文具が大集結した『文具女子博トーキョー2026』が開催されました。文具マニアを自称する林田美学アナウンサーが自作MAPを作り会場へ。文具好きの心をくすぐる最新アイテムを取材してきました。※詳しくは動画をご覧ください。（6月23日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）