物価高や海苔の価格高騰を背景に、コンビニエンスストアで「海苔なしおにぎり」の販売が広がっています。一方で、海苔離れが懸念される中、これまであまり海苔を食べなかった層に向けた新たな商品も登場しています。■コンビニ各社の「海苔なし」おにぎり ファミリーマートでは売場の2割コンビニの定番商品、おにぎりのコーナーで今、注目されているのが「海苔なし」の顔ぶれです。東京・港区にあるファミリーマートの店舗では、今