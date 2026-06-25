24日夜、大阪市鶴見区の路上で、配達作業のため停車していた車を盗もうと男が発進させ、配達員の男性を100メートル以上ひきずったあと逃走しました。男性は頭を強く打つなどして病院に運ばれています。 警察は強盗殺人未遂の疑いで、逃げた男の行方を捜査しています。 24日午後7時ごろ、大阪市鶴見区鶴見3丁目の路上で、「車にしがみついていた男性が振り落とされて倒れている」と通行人の男性から警察に通報がありました