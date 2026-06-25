ボスニア・ヘルツェゴビナ―カタール前半、先制ゴールを決め駆け出すボスニア・ヘルツェゴビナのアライベゴビッチ（19）＝シアトル（ロイター＝共同）ボスニア・ヘルツェゴビナが攻撃力で上回った。前半29分にアライベゴビッチがミドルシュートを決めて先制。5分後にはジェコの折り返しが相手DFに当たり、オウンゴールとなってリードを広げ、後半35分にはマフミッチが加点した。カタールは前半42分にハイドスが1点を返したもの