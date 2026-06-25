サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表の森保一監督（５７）が２４日（日本時間２５日）、試合会場のダラス競技場で、１次リーグＦ組第３戦・スウェーデン戦の前日会見に臨んだ。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる一戦。目標とする１位抜けをかけては、同時刻に行われるオランダ−チュニジアの“裏カード”の試合状況に左右されるが「（選手には）他会場の結果は教えないかな」と、情報をシャットアウト