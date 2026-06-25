【モデルプレス＝2026/06/25】乃木坂46を卒業した梅澤美波が6月28日に生放送されるTBS系「サンデー・ジャポン」（毎週日曜あさ9時54分〜）に出演することが決定。卒業後初のテレビ出演となる。【写真】27歳元乃木坂キャプテン「異次元に美しい」色白デコルテ輝く黒ドレス姿◆梅澤美波、乃木坂46卒業後初テレビ出演5月21日、東京ドームで開催されたライブで、同グループを卒業した梅澤は2016年9月加入の3期生で、2023年からは3代目