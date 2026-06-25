【モデルプレス＝2026/06/25】俳優・歌手の香取慎吾が主演を務める映画「高校生家族」の全国公開日が2027年1月8日に決定。あわせて、ティザービジュアルと特報映像が公開された。【写真】香取慎吾・仲里依紗ら、高校生役で部活励む特報映像◆香取慎吾主演「高校生家族」公開日決定2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載され、その名の通り“家族全員が高校生になる”という前代未聞の設定と、仲間りょう氏な