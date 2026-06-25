女子プロレス団体「スターダム」で活躍する、覆面レスラーのスターライト・キッド選手が2026年6月21日、自身のインスタグラムを更新し、「ほぼ素顔」ショットを披露した。「New」スターライト・キッド選手は「New」とつづり、黒髪に赤いグラデーションがかったロングヘアで、ピンクのトップスとデニムを合わせたコーデの写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、おなかのあたりがのぞくミニ丈のピンクのトップス、デ