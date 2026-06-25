バンカーショットが成功する体の回転方法 胸が目標方向を指すくらいまで体をしっかり回そう バンカーショットが不得手というゴルファーの共通点は、上から打ち込もうとしたり、ボールの手前にクラブヘッドを入れようとしたりして、スイングがインパクトで終わってしまっているという点に尽きます。 フェースの刃が砂に刺さってインパクトで詰まるため、砂を前に飛ばせていないのです。バン