レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売 令和に輝くモテクイーン・永尾まりやが『FLASH』で艶姿見せた！ ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』でモテクイーンとして人気を集めた永尾まりやが、6月23日(火)発売の『FLASH』に登場