何かを途中でやめてしまっても、自分で再開できるようになる 「中断」は決して悪いことではない 子どもは、何かをはじめても途中で手が止まることがあります。宿題をしていたのに急に鉛筆が止まり、ぼんやりしている。片づけをはじめたのに、いつの間にかおもちゃで遊びはじめたり。そんなとき、「最後までちきんとやりなさい」と声をかけたくなるものです。 けれども、途中で止まること自体は、必ずしも悪いことではあ