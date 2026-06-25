特集「キャッチ」です。高齢化社会が進む中、健康的に過ごすために、社会とのつながりが重要な要素の一つといわれています。趣味の音楽を通じて社会とつながる、70代の久留米市の男性の日常を追いました。 4月、久留米市のライブハウスで行われた音楽イベント。楽しむ観客、そしてステージを飾るのも、60歳以上のシニアが中心です。衰えを感じさせない見事なギターさばきに、パワフルな歌声。人生100年時代ともい