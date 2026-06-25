韓国出身の歌手・ＢｏＡ（３９）の激変したビジュアルにファンは衝撃を受けた。ＢｏＡは２５日までに自身のインスタグラムを更新し、金髪ヘアを公開。しかもクルクルにカールしており、別人のよう！雰囲気をガラリと変えた。フォロワーは絶賛。「髪かわいい」「モーツァルトみたい」「一気に新鮮で、美しく、そして愛らしい」「なんでそんなに可愛いの？」「誰…」「どうしたの、かわいい」と驚きが止まらなかった。