出会ってから結婚までトントン拍子だったふたりですが…。実は“子どものこと”について、あまり話し合っていなかったようです。なぜそんな大事なことを…。当然のように子どもをもつと思っていた奥さん。この溝は埋められる？>>【まんが】子どもに嫉妬する夫(ウーマンエキサイト編集部)