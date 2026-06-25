櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が、30日発売の『blt graph.vol.115』（東京ニュース通信社）で表紙・巻頭を飾る。【表紙カット】美しい…20歳で圧巻オーラを放つ山崎天15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」が発売中の櫻坂46から山崎が登場。撮影は、緑豊かな庭を備えた邸宅で実施された。紫陽花が咲き誇る中庭やレトロな雰囲気が漂う室内で、山崎の柔らかな表情を丁寧に切り取った。白いTシャツ姿でカ