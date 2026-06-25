緊急性が認められない症状で救急搬送された患者に対し、長崎市内の３病院が７月から選定療養費という特別料金の徴収を始める。救急車の適正利用を促す狙いで、導入済みの地域では搬送数減少などの効果が出ている。一方、必要な利用の抑制につながらないかや徴収の線引きといった課題も指摘されており、取り組みが注目される。（山崎祥太、有馬友則）３病院は長崎みなとメディカルセンターと長崎大病院、日赤長崎原爆病院。いず