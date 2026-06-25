“最強バレリーナ美女”として注目を集める高鶴桃羽が、23日発売の『ヤングチャンピオン』14号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアを飾った。【別カット】コスプレイヤーやライバーなど…激戦の予選を勝ち抜いた13名高鶴は、パリ出身／北海道育ちで、ロシアの名門バレエ学校に留学してバレエを学び、多数のコンクールで活躍。ABEMAの人気恋愛番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に出演し、その美しさで大きな注