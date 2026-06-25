TBSラジオの「コシノジュンコMASACA」（毎週日曜午後9時30〜45分）でパーソナリティーを務めています。番組は2015年4月にスタート、もう10年以上続けています。出演する各界のトップランナーの皆さんに人とのつながりや出会い、「まさか！」のエピソードを披露してもらう内容です。今回はその中から、格別に素敵でカッコいいご夫婦、ミュージシャンで作曲家、俳優としても活躍する宇崎竜童さんと作詞家の阿木燿子さんをピック