南米ペルー大統領選の決選投票で、フジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリ候補の当選が確実な情勢となりました。ペルーでは6月7日、右派のケイコ氏と、左派のロベルト・サンチェス氏による大統領選の決選投票が行われ、開票作業が続いていました。ケイコ氏は、2024年に亡くなった日系2世のアルベルト・フジモリ元大統領の長女で、大統領選への挑戦は今回が4度目です。24日の時点で集計率は99.8％を超え、ケイコ氏がサンチェス氏を