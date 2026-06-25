梅雨前線の活動が活発です。九州では、線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害に厳重な警戒が必要です。また、台風7号が週末にかけて日本列島に近づくでしょう。【雨の様子】九州北部では、これまでの大雨により、土砂災害の危険度が高まっている地域があります。また、これから昼前にかけて、活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生するおそれがあります。自治体や気象台から発表される最新の情報を確認して、危ないと感じたと