香取慎吾が主演を務める映画『高校生家族』の公開日が2027年1月8日に決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：香取慎吾主演×瑠東東一郎監督で『高校生家族』映画化共演に仲里依紗、齋藤潤、永尾柚乃 本作は、2020年から2023年にかけて『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された仲間りょうの同名漫画を映画化した青春コメディ。『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）や『ダメ