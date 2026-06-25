スタッド・ランス所属のサッカー日本代表MF/FW中村敬斗（25）は6月21日に自身のInstagramを更新し、FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦を終えた思いをつづった。日本は6月21日に行われたチュニジア戦で4-0の快勝。中村はチームの勝利を振り返り、ファンへ感謝を伝えた。 【画像】長谷部誠「幸せそのもの」我が子を肩車の幸せショット ほっこりする1枚に「大きくなりましたね」「充実していそう」 公