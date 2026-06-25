「ハンドメイドカメラの製作、上カバーの加工工程」より SNSを通じて流れてくる、様々なカメラ界隈の情報。特に機械式カメラを好む人であれば、その中に「スズキハンドメイドカメラファクトリー」という名前を目にしたことがあるかもしれない。 Webサイトには「最高級機械式35mmフィルムカメラの製作を目指し、ひとり研究、開発、試作を行っています」と掲げられている。一体どんな人物が、何を目指しているの